Пожежа в Одесі: мітингарі вимагали відставки керівника ДСНС, у лікарні помер рятувальник, фото — "Думська"

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В Одесі сьогодні вимагали відправити у відставку начальника облуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктора Федорчука.

Під час акції, яка відбулася неподалік згарища її організатор, студент Сергій Гнєздилов заявив, що рятувальники, які займались гасінням пожежі, заходили в палаючу будівлю у неповній екіпіровці, повідомляє «Громадське».

Мітингарі вимагали провести об'єктивне розслідування інциденту, а також провести перевірку усіх місць скупчення людей в місті на дотримання вимог протипожежної безпеки. Акція закінчилась хвилиною мовчання.

Сьогодні увечері стало відомо не тільки про знаходження ще двох тіл на місці згарища, але й про смерть у лікарні рятувальника Сергія Шатохіна. Він перебував у комі після падіння з висоти під час гасіння пожежі на Троїцькій. Лікарі три дні боролися за нього.

Шатохін став уже восьмою жертвою трагедії. Цей рятувальник по драбині ліз на третій поверх, щоб провести всередині розвідку. В цю мить з вікна вистрибнула студентка. Вона збила рятувальника з драбини і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови. Шахотін отримав значний забій мозку і не вийшов з коми.

Всього під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вже загинуло 8 осіб, постраждала 31 людина. Рятувальники продовжують шукати зниклих. Поліція розглядає дві версії причин займання: аварійну роботу електрообладнання та умисний підпал.