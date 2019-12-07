Переговори РФ та Білорусі: Путін витискав з Лукашенка згоду на інтеграцію 5,5 годин, фото — Бєлта

https://racurs.ua/ua/n130514-putin-vytyskav-z-lukashenka-zgodu-na-integraciu-5-5-godyn.html

Ракурс

Переговори президентів РФ Володимира Путіна і Білорусі Олександра Лукашенка в Сочі завершилися, вони тривали 5,5 годин. Після переговорів Путін провів Лукашенка на ганок резиденції, вони обнялися, і білоруський лідер поїхав.

Лукашенко поїхав із резиденції Путіна «Бочаров ручей» без заяв для преси, повідомив Твіттер «Коммерсанта».

Відкриваючи зустріч, Путін привітав всіх учасників зустрічі з 20-річчям підписання договору про створення Союзної держави. Після вступного слова Лукашенка раптово згасло світло.

Путін відреагував на подію словом «закінчилася» (електрика).

Це все Діма Пєсков (прес-секретар Путіна — «Ракурс»), я знаю, — пожартував Лукашенко.

Делегації обох країн посміялися, після чого переговори продовжилися. Після першої «загальною» частини зустрічі, яка тривала приблизно дві години, Путін і Лукашенко продовжили бесіду віч-на-віч. Делегації ж, які очолюють прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас, продовжили спілкування у форматі робочого обіду.

Наступна зустріч Путіна та Лукашенка відбудеться 20 грудня. Як припускають ЗМІ, вони можуть домовитися про програму інтеграції між двома країнами. Наприкінці 2018 року російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про готовність Росії проводити єдину політику у сфері податків і ціноутворення з Білоруссю в рамках угоди про союзну державу від 1999 року. Ця угода передбачає створення спільної валюти, судів і митниці.

Нагадаємо, що сьогодні у Мінську відбулася акція протесту, під час якої порвали фото Путіна. Першу за багато років маніфестацію в Білорусі підтримали й кияни.