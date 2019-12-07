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Переговори РФ та Білорусі: Путін витискав з Лукашенка згоду на інтеграцію 5,5 годин, фото — Бєлта
Путін витискав з Лукашенка згоду на інтеграцію 5,5 годинhttps://racurs.ua/ua/n130514-putin-vytyskav-z-lukashenka-zgodu-na-integraciu-5-5-godyn.htmlРакурс
Переговори президентів РФ Володимира Путіна і Білорусі Олександра Лукашенка в Сочі завершилися, вони тривали 5,5 годин. Після переговорів Путін провів Лукашенка на ганок резиденції, вони обнялися, і білоруський лідер поїхав.
Лукашенко поїхав із резиденції Путіна «Бочаров ручей» без заяв для преси, повідомив Твіттер «Коммерсанта».
Відкриваючи зустріч, Путін привітав всіх учасників зустрічі з 20-річчям підписання договору про створення Союзної держави. Після вступного слова Лукашенка раптово згасло світло.
Путін відреагував на подію словом «закінчилася» (електрика).
Це все Діма Пєсков (прес-секретар Путіна — «Ракурс»), я знаю, — пожартував Лукашенко.
Делегації обох країн посміялися, після чого переговори продовжилися. Після першої «загальною» частини зустрічі, яка тривала приблизно дві години, Путін і Лукашенко продовжили бесіду віч-на-віч. Делегації ж, які очолюють прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас, продовжили спілкування у форматі робочого обіду.
Наступна зустріч Путіна та Лукашенка відбудеться 20 грудня. Як припускають ЗМІ, вони можуть домовитися про програму інтеграції між двома країнами. Наприкінці 2018 року російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про готовність Росії проводити єдину політику у сфері податків і ціноутворення з Білоруссю в рамках угоди про союзну державу від 1999 року. Ця угода передбачає створення спільної валюти, судів і митниці.
Нагадаємо, що сьогодні у Мінську відбулася акція протесту, під час якої порвали фото Путіна. Першу за багато років маніфестацію в Білорусі підтримали й кияни.
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