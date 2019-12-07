Нормандський саміт: Київ розраховує на уточнення мінських угод за допомогою Європи, фото — ТСН

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Ракурс

Українська розраховує на уточнення мінських угод за допомогою європейських союзників. Про певну застарілість домовленостей, які уклали понад п’ять років тому, заявив помічник президента України Андрій Єрмак.

Головний переговорник Володимира Зеленського із Росією вважає, угоди потребують уточнень і при цьому Київ розраховує на подальшу підтримку Заходу, повідомляє Welt. Напередодні «нормандського» саміту Єрмак дав інтерв’ю цьому німецькому виданню.

Сильна сторона нашої переговорної позиції полягає в тому, щоб продемонструвати світові нашими діями, що ми дійсно хочемо миру, — повідомив Єрмак.

Мета Києва під час «нормандського» саміту — відновити суверенітет та цілісність української території. Єрмак сподівається у цьому на підтримку Німеччини та Франції. Він назвав успіхом вже сам факт проведення саміту.

Від Москви Київ очікує також готовності виконувати свою частину мінських угод. Єрмак у цьому сенсі згадав в розмові про «дієвий режим тиші» і «звільнення усіх українських полонених».

Він погодився на те, що так звана «формула Штайнмаєра», яка регулює зміну особливого статусу ОРДЛО з тимчасового на постійний, повинна стати частиною українського законодавства.

Місцеві вибори на Донбасі, за його словами, не можуть відбуватись за наявності на території України будь-яких іноземних військових частин.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні на засіданні РНБО, скликаному президентом Володимиром Зеленським перед самітом в «нормандському форматі», затвердили один зі сценаріїв реінтеграції Донбасу, який буде реалізовуватися поки як основний.