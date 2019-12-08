«Нормандский формат»: МИД Германии требует от РФ идти навстречу Украине, фото: Munich Security Conference

https://racurs.ua/n130519-normandskiy-format-mid-germanii-trebuet-ot-rf-idti-navstrechu-ukraine.html

Ракурс

«Нормандский формат» может стать решающим для достижения «далеко идущих договоренностей».

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Гайко Маас требует от Российской Федерации идти навстречу Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

По словам немецкого чиновника, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует желание сделать в отношениях с Москвой первые шаги. Он проявил смелость осуществить попытку мирного урегулирования, учитывал, по мнению дипломата, «все внутриполитические риски и побочные эффекты».

Маас считает, что Россия теперь показать, что дальнейшие договоренности возможны. Для этого нужно приложить максимум дипломатических усилий. По словам чиновника, Германия и Франция должны повлиять на Россию.

Чтобы почти ежедневному проливаниу крови на европейской земле наконец был положен конец, — добавил Маас.

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.