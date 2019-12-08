В Україні запрацювала нова митна служба, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n130524-v-ukrayini-zapracuvala-nova-mytna-slujba.html

Ракурс

Нова митниця розпочала свою роботу в Україні.

Повноваження митниць Державної фіскальної служби припинені 8 грудня. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Кількість регіональних митниць скорочено з 26 до 16. Стартувала робота тестового порталу та кол-центру для скарг громадян. Створено калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні транспортних засобів.

В повідомлені сказано, що український парламент підтримав перехід до однієї юридичної особи. Було створено інститут авторизованих економічних операторів і прийнято закон про режим спільного транзиту.

Приготуйтесь! Тепер ми стартуємо на повну!, — зазначили у Державній митній службі України.

До виконання митних формальностей митниці, які створені у структурі Державної митної служби, приступили саме 8 грудня.

Нагадаємо, у липні керівником Державної митної служби України став Максим Нефьодов. Кабінет міністрів України звільнив чиновника з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.