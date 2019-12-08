В Украине заработала новая таможенная служба, фото: flickr

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Новая таможня начала свою работу в Украине.

Полномочия таможен Государственной фискальной службы прекращены 8 декабря. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Количество региональных таможен сокращено с 26 до 16. Стартовала работа тестового портала и колл-центра для жалоб граждан. Создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении транспортных средств.

В сообщении сказано, что украинский парламент поддержал переход к одному юридическому лицу. Был создан институт авторизованных экономических операторов и принят закон о режиме общего транзита.

Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!, — отметили в Государственной таможенной службе Украины.

К выполнению таможенных формальностей таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, приступили именно 8 декабря.

Напомним, в июле руководителем Государственной таможенной службы Украины стал Максим Нефедов. Кабинет министров Украины уволил чиновника с должности заместителя министра экономического развития и торговли.