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В Украине заработала новая таможенная служба, фото: flickr
В Украине заработала новая таможенная службаhttps://racurs.ua/n130524-v-ukraine-zarabotala-novaya-tamojennaya-slujba.htmlРакурс
Новая таможня начала свою работу в Украине.
Полномочия таможен Государственной фискальной службы прекращены 8 декабря. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Количество региональных таможен сокращено с 26 до 16. Стартовала работа тестового портала и колл-центра для жалоб граждан. Создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении транспортных средств.
В сообщении сказано, что украинский парламент поддержал переход к одному юридическому лицу. Был создан институт авторизованных экономических операторов и принят закон о режиме общего транзита.
Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!, — отметили в Государственной таможенной службе Украины.
К выполнению таможенных формальностей таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, приступили именно 8 декабря.
Напомним, в июле руководителем Государственной таможенной службы Украины стал Максим Нефедов. Кабинет министров Украины уволил чиновника с должности заместителя министра экономического развития и торговли.
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