В Киеве из-за столкновения «Ауди» и «Шкоды» погибла 22-летняя девушка, фото: Национальная полиция

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Ракурс

ДТП в Киеве стало причиной смерти 22-летней девушки.

Авария зафиксирована в Подольском районе. Об этом сообщают сотрудники Нацполиции.

По данным правоохранителей, произошло столкновение двух легковых автомобилей — «Ауди» и «Шкоды». ДТП со смертельным исходом случилось на Владимирском спуске.

Полицейские установили, что водитель «Ауди» не справился с управлением. Транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем «Шкода».

В результате ДТП погибла пассажирка «Ауди» 1997 года рождения. 22-летний водитель получил телесные повреждения. Пострадали также 38-летний водитель «Шкоды» и двое его пассажиров 1988 и 1998 рождения. Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести медики госпитализировали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Проводятся следственные действия. Правоохранители после всех экспертиз установят обстоятельства ДТП.

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