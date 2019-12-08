Украина не получила 10 млн долл. военной помощи США - Пентагон, фото: U.S. Air Force

https://racurs.ua/n130522-ukraina-ne-poluchila-10-mln-doll-voennoy-pomoschi-ssha-pentagon.html

Ракурс

Военная помощь США Украине поступила не в полном объеме.

Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что в рамках сотрудничества на 2019 еще предусмотрено 10 млн долл. Об этом он заявил во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в Facebook.

Главу Пентагона журналисты попросили уточнить, получала ли украинская сторона еще более 35 млн долл. из общего объема американской военной помощи. По словам Эспера, речь не идет об этой сумме, а только о 10 млн долл.

Но большая часть помощи поступила вовремя, — отметил чиновник.

Эспер добавил, что на отправку средств влияет и уровень борьбы с коррупцией. Он сообщил, что Киев получит очередной транш в размере 250 млн долл. Министерство обороны США планирует продолжить финансирование оборонного сектора Украины.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Украине не были переданы более 35 млн долл. военной помощи с 400 млн, выделенных ранее США. Американские журналисты считают, что транш приостановили из-за решения американского президента Дональда Трампа.