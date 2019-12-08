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Украина не получила 10 млн долл. военной помощи США - Пентагон, фото: U.S. Air Force
Украина не получила 10 млн долл. военной помощи США — Пентагонhttps://racurs.ua/n130522-ukraina-ne-poluchila-10-mln-doll-voennoy-pomoschi-ssha-pentagon.htmlРакурс
Военная помощь США Украине поступила не в полном объеме.
Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что в рамках сотрудничества на 2019 еще предусмотрено 10 млн долл. Об этом он заявил во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в Facebook.
Главу Пентагона журналисты попросили уточнить, получала ли украинская сторона еще более 35 млн долл. из общего объема американской военной помощи. По словам Эспера, речь не идет об этой сумме, а только о 10 млн долл.
Но большая часть помощи поступила вовремя, — отметил чиновник.
Эспер добавил, что на отправку средств влияет и уровень борьбы с коррупцией. Он сообщил, что Киев получит очередной транш в размере 250 млн долл. Министерство обороны США планирует продолжить финансирование оборонного сектора Украины.
Напомним, в ноябре сообщалось, что Украине не были переданы более 35 млн долл. военной помощи с 400 млн, выделенных ранее США. Американские журналисты считают, что транш приостановили из-за решения американского президента Дональда Трампа.
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