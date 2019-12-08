Україна не отримала 10 млн дол. військової допомоги США – Пентагон, фото: U.S. Air Force

https://racurs.ua/ua/n130522-ukrayina-ne-otrymala-10-mln-dol-viyskovoyi-dopomogy-ssha-pentagon.html

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Військова допомога США Україні надійшла не в повному обсязі.

Міністр оборони США Марк Еспер розповів, що в рамках співпраці на 2019 рік ще передбачено 10 млн дол. Про це він заявив під час виступу в Каліфорнії, трансляція якого велася в Facebook.

Главу Пентагону журналісти попросили уточнити, чи українська сторона не отримала ще понад 35 млн дол. із загального обсягу американської військової допомоги. За словами Еспера, мова не йде про цю суму, а тільки про 10 млн дол.

Але велика частина допомоги надійшла вчасно, — зазначив чиновник.

Еспер додав, що на відправлення коштів впливає і рівень боротьби з корупцією. Він повідомив, що Київ отримає черговий транш у розмірі 250 млн дол. Міністерство оборони США планує продовжити фінансування оборонного сектору України.

Нагадаємо, у листопаді повідомляли, що Україні не були передані понад 35 млн дол. військової допомоги із 400 млн, виділених раніше США. Американські журналісти вважають, що транш призупинили через рішення американського президента Дональда Трампа.