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Пожежа у коледжі в Одесі: з-під завалів дістали ще два тіла, фото: U.S. Air Force Base
Пожежа у коледжі в Одесі: з-під завалів дістали ще два тіла (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130521-pojeja-u-koledji-v-odesi-z-pid-zavaliv-distaly-sche-dva-tila-foto.htmlРакурс
Пожежа у коледжі в Одесі стала причиною загибелі 10 людей.
Рятувальники дістали 8 грудня тіла ще двох жертв. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Жертвами пожежі стали 10 людей, доля ще 6 залишається невідомою. Всього 30 людей постраждали.
Співробітники відомства продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. На місці події працюють експерти з різних служб.
Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталась 4 грудня. Вона виникла на третьому поверсі 6-поверхової будівлі. Вогонь розповсюдився на площі 4 тис. кв. м.
В Одеській облдержадміністрації вважають, що причиною пожежі міг стати зламаний продовжувач. У поліції заявили, що розглядають дві основні версії загоряння — аварійна робота електрообладнання й навмисний підпал.
Раніше у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін. Він перебував у комі після падіння з висоти під час гасіння пожежі.
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