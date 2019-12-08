Вчені назвали ефективний режим харчування для схуднення, фото: pixabay

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Схуднути допоможе режим харчування зі споживанням їжі в десятигодинний період.

Про це заявили науковці Каліфорнійського університету в Сан-Дієго і Інституту Солка. Результати досліджень опубліковані в журналі Cell Metabolism.

В експерименті брали участь 19 осіб: 6 жінок та 13 чоловіків. У кожного з них було порушення обміну речовин. Фахівці фіксували уповільнений метаболізм.

Експерти прийняли рішення, що учасники повинні були їсти тільки протягом 10 годин. Стан організму і фізична активність фіксувалися вченими. В результаті фахівці встановили, що режим дозволив поліпшити загальне самопочуття і скинути вагу.

Всього 12 тижнів такого режиму харчування дозволили знизити показники холестерину на 11%, а рівень артеріального тиску — на 4−8%. Також учасники схудли приблизно на три кг.

Автори дослідження назвали 10-годинний режим харчування потенційно потужною мірою для зміни способу життя. Результати, на їхню думку, слід включити в стандартну медичну практику для лікування метаболічного синдрому.

Нагадаємо, в листопаді дієтологи назвали методики схуднення без використання фізичних вправ. Одним з головних привал вони назвали контроль кількості продуктів, які багаті білком.