Вчені назвали ефективний режим харчування для схудненняhttps://racurs.ua/ua/n130520-vcheni-nazvaly-efektyvnyy-rejym-harchuvannya-dlya-shudnennya.htmlРакурс
Схуднути допоможе режим харчування зі споживанням їжі в десятигодинний період.
Про це заявили науковці Каліфорнійського університету в Сан-Дієго і Інституту Солка. Результати досліджень опубліковані в журналі Cell Metabolism.
В експерименті брали участь 19 осіб: 6 жінок та 13 чоловіків. У кожного з них було порушення обміну речовин. Фахівці фіксували уповільнений метаболізм.
Експерти прийняли рішення, що учасники повинні були їсти тільки протягом 10 годин. Стан організму і фізична активність фіксувалися вченими. В результаті фахівці встановили, що режим дозволив поліпшити загальне самопочуття і скинути вагу.
Всього 12 тижнів такого режиму харчування дозволили знизити показники холестерину на 11%, а рівень артеріального тиску — на 4−8%. Також учасники схудли приблизно на три кг.
Автори дослідження назвали 10-годинний режим харчування потенційно потужною мірою для зміни способу життя. Результати, на їхню думку, слід включити в стандартну медичну практику для лікування метаболічного синдрому.
Нагадаємо, в листопаді дієтологи назвали методики схуднення без використання фізичних вправ. Одним з головних привал вони назвали контроль кількості продуктів, які багаті білком.