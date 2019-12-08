Ученые назвали эффективный режим питания для похуденияhttps://racurs.ua/n130520-uchenye-nazvali-effektivnyy-rejim-pitaniya-dlya-pohudeniya.htmlРакурс
Похудеть поможет режим питания с потреблением пищи в десятичасовой период.
Об этом заявили научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего и Института Солка. Результаты исследований опубликованы в издании Cell Metabolism.
В эксперименте участвовали 19 человек: 6 женщин и 13 мужчин. У каждого из них было нарушение обмена веществ. Специалисты фиксировали замедленный метаболизм.
Эксперты приняли решение, что участники должны были есть только в течение 10 часов. Состояние организма и их физическая активность фиксировались учеными. В результате специалисты установили, что такой режим позволил улучшить общее самочувствие и сбросить вес.
Всего 12 недель такого режима питания позволили снизить показатели холестерина на 11%, а уровень артериального давления — на 4−8%. Также участники похудели примерно на три кг.
Авторы исследования назвали 10-часовой режим питания потенциально мощной мерой изменения образа жизни. Результаты, по их мнению, следует включить в стандартную медицинскую практику для лечения метаболического синдрома.
Напомним, в ноябре диетологи назвали методики похудения без использования физических упражнений. Одним из главных привал они назвали контроль количества продуктов, которые богаты белком.