Назван эффективный режим питания для похудения, фото: pixabay

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Похудеть поможет режим питания с потреблением пищи в десятичасовой период.

Об этом заявили научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего и Института Солка. Результаты исследований опубликованы в издании Cell Metabolism.

В эксперименте участвовали 19 человек: 6 женщин и 13 мужчин. У каждого из них было нарушение обмена веществ. Специалисты фиксировали замедленный метаболизм.

Эксперты приняли решение, что участники должны были есть только в течение 10 часов. Состояние организма и их физическая активность фиксировались учеными. В результате специалисты установили, что такой режим позволил улучшить общее самочувствие и сбросить вес.

Всего 12 недель такого режима питания позволили снизить показатели холестерина на 11%, а уровень артериального давления — на 4−8%. Также участники похудели примерно на три кг.

Авторы исследования назвали 10-часовой режим питания потенциально мощной мерой изменения образа жизни. Результаты, по их мнению, следует включить в стандартную медицинскую практику для лечения метаболического синдрома.

Напомним, в ноябре диетологи назвали методики похудения без использования физических упражнений. Одним из главных привал они назвали контроль количества продуктов, которые богаты белком.