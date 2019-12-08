Пожар в колледже в Одессе: из-под завалов достали еще два тела, фото: U.S. Air Force Base

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Пожар в колледже в Одессе стал причиной гибели 10 человек.

8 декабря спасатели достали из-под завалов тела еще двух жертв. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Жертвами пожара стали 10 человек, судьба еще 6 остается неизвестной. Всего 30 человек пострадали.

Сотрудники ведомства продолжают ликвидировать последствия пожара. На месте происшествия работают эксперты из различных служб.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. Он возник на третьем этаже 6-этажного здания. Огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м.

В Одесской облгосадминистрации считают, что причиной пожара мог стать сломанный продолжатель. В полиции заявили, что рассматривают две основные версии возгорания — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Ранее в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Он находился в коме после падения с высоты во время тушения пожара.