У Києві через зіткнення «Ауді» і «Шкоди» загинула 22-річна дівчина, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n130523-u-kyievi-cherez-zitknennya-audi-i-shkody-zagynula-22-richna-divchyna-foto.html

Ракурс

ДТП в Києві стало причиною смерті 22-річної дівчини.

Аварія зафіксована у Подільському районі. Про це повідомляють співробітники Нацполіції.

За даними правоохоронців, відбулось зіткнення двох легкових автомобілів — «Ауді» і «Шкоди». ДТП зі смертельними наслідками сталось на Володимирському спуску.

Поліцейські встановили, що водій «Ауді» не впорався с керуванням. Транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Шкода».

Внаслідок автопригоди загинула пасажирка «Ауді» 1997 року народження. 22-річний водій отримав тілесні ушкодження. Постраждали також 38-річний водій «Шкоди» та двоє його пасажирів 1988 та 1998 років народження. Усіх потерпілих з травмами різного ступеню тяжкості медики госпіталізували.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до восьми років.

Проводяться слідчі дії. Правоохоронці після усіх експертиз з’ясують обставини ДТП.

Раніше у Києві з мосту впав автомобіль Subaru Forester. Очевидці розповіли, що кросовер впав з самого верху естакади.