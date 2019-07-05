Державну митну службу очолив Максим Нефьодов. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n123974-derjavnu-mytnu-slujbu-ocholyv-maksym-nefodov.html

Ракурс

Державна митна служба України отримала нового керівника. Ним став Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на цю посаду. Рішення про його призначення на посаду схвалив Кабінет міністрів України на своєму засіданні сьогодні, 5 липня.

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Урядовці також визначилися зі стратегією оновлення української митниці, заявивши її метою очищення системи, усунення корупційних схем та унеможливлення впливів на ці процеси. Про це на засіданні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує урядовий портал.

Вітаючи Нефьодова, який до цього обіймав пост першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, Гройсман зазначає, що той отримує «квиток на війну з тіньовиками».

У свою чергу Нефьодов заявив, що збирається провести кадрову реформу в Державній митній службі та підвищити зарплатню її працівникам, а також створити електронну митницю і ризик-менеджмент.

Поділився новопризначений очільник митниці і планами щодо боротьби з корупцією: надання бізнесу можливості виходити на приватні майданчики, обладнання митниці системами розпізнавання облич, автоматичними вагами і новими сканерами.

Результатом цього має бути наповнення державного бюджету, — підсумував Нефьодов.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Фіскальну службу знову поділили на митну та податкову.