Ракурсhttps://racurs.ua/
Державну митну службу очолив Максим Нефьодов. Фото: Facebook
Митницю очолив Максим Нефьодовhttps://racurs.ua/ua/n123974-derjavnu-mytnu-slujbu-ocholyv-maksym-nefodov.htmlРакурс
Державна митна служба України отримала нового керівника. Ним став Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на цю посаду. Рішення про його призначення на посаду схвалив Кабінет міністрів України на своєму засіданні сьогодні, 5 липня.
Loading...
Урядовці також визначилися зі стратегією оновлення української митниці, заявивши її метою очищення системи, усунення корупційних схем та унеможливлення впливів на ці процеси. Про це на засіданні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує урядовий портал.
Вітаючи Нефьодова, який до цього обіймав пост першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, Гройсман зазначає, що той отримує «квиток на війну з тіньовиками».
У свою чергу Нефьодов заявив, що збирається провести кадрову реформу в Державній митній службі та підвищити зарплатню її працівникам, а також створити електронну митницю і ризик-менеджмент.
Поділився новопризначений очільник митниці і планами щодо боротьби з корупцією: надання бізнесу можливості виходити на приватні майданчики, обладнання митниці системами розпізнавання облич, автоматичними вагами і новими сканерами.
Результатом цього має бути наповнення державного бюджету, — підсумував Нефьодов.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що Фіскальну службу знову поділили на митну та податкову.
Загрузка...