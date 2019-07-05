Раду суддів України очолив Богдан Моніч. Фото: Резонанс

https://racurs.ua/ua/n123975-radu-suddiv-ukrayiny-ocholyv-bogdan-monich.html

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Рада суддів України обрала собі нового керівника — суддю Сьомого апеляційного адмінсуду Богдана Моніча.

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Його було обрано головою РСУ шляхом таємного голосування на сьогоднішньому позачерговому засіданні. Проти обрання Моніча проголосували лише двоє з 25 присутніх суддів, повідомляє «Судова влада України».

Відомо, що Моніч був єдиною кандидатурою на цю посаду. Його потенційний конкурент, нинішній заступник голови РСУ Вадим Бутенко зрештою відмовився від висунення.

Моніч має досвід роботи старшим слідчим прокуратури та заступником і виконувачем обов’язків голови суду. З 2012 року він працював суддею Житомирського апеляційного адмінсуду (наразі — це Сьомий ААС). До складу РСУ Моніча обрали у червні 2014 року. В листопаді 2018 року Моніч увійшов до складу комісії з питань вищого корпусу держслужби у системі правосуддя.