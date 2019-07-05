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Ракурс
Совет судей Украины возглавил Богдан Монич. Фото: Резонанс

Совет судей Украины возглавил Богдан Монич

5 июл 2019, 16:48
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Совет судей Украины избрал себе нового руководителя — судью Седьмого апелляционного админсуда Богдана Монича.

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Он был избран председателем ССУ путем тайного голосования на сегодняшнем внеочередном заседании. Против избрания Монича проголосовали только двое из 25 присутствующих судей, сообщает «Судебная власть Украины».

Известно, что Монич был единственной кандидатурой на эту должность. Его потенциальный конкурент, нынешний замглавы ССУ Вадим Бутенко в итоге отказался от выдвижения.

У Монича есть опыт работы старшим следователем прокуратуры, заместителем и исполняющим обязанности председателя суда. С 2012 года он работал судьей Житомирского апелляционного админсуда (сейчас — это Седьмой ААС). В состав ССУ Монича избрали в июне 2014 года. В ноябре 2018 года Монич вошел в состав комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия.

Источник: Ракурс


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