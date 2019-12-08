«Нормандский формат»: Разумков заверил о соблюдении «красных линий», фото: facebook

https://racurs.ua/n130525-normandskiy-format-razumkov-zaveril-o-sobludenii-zelenskim-krasnyh-liniy.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады Украины, заверил, что все «красные линии» во время «нормандского саммита» будут соблюдены.

Он отметил, что 9 декабря в Украине не должно быть никакой политики и борьбы. Об этом политик сообщил в Facebook.

Разумков считает очень важными переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России. От их результата, по его мнению, зависит будущее нашего государства.

Красные линии будут соблюдены, — написал он на своей странице в соцсети.

Политик добавил, что украинские территории будут возвращены. Разумков призвал все политические силы к диалогу, а также вспомнить о государственной позиции.

Спикер украинского парламента верит в результативность действий президента Владимира Зеленского. Он уверен в победе украинского народа.

В Париже 9 декабря встретятся лидеры Украины, Франции, Германии и России. Мероприятие организовано на уровне глав государств впервые после трехлетнего перерыва.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Гайко Маас заявил, что Российская Федерация должна идти навстречу Украине. По его мнению, «нормандский формат» может стать решающим для достижения «далеко идущих договоренностей».