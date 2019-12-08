На Банковой продолжаются митинги. Фото: 4studio.com.ua

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В центре Киева 8 декабря продолжаются политические акции, посвященные предстоящему нормандскому саммиту в Париже и участия в нем президента Владимира Зеленского.

На Майдане Независимости сегодня уже состоялась акция «Красные линии для Зеленского», подобные акции прошли в ряде украинских городов. После этого активисты пришли под Офис президента и начали акцию «Стража на Банковой». Об этом сообщает сообщество «Движение сопротивления капитуляции» в Facebook.

Не обошлось без конфликта. Митингующие попытались установить у ОПУ сцену, но этому сопротивлялась Нацгвардия. Правоохранители отобрали конструкции у активистов, сейчас ораторы выступают без сцены.

Участники митинга заявляют, что их мероприятие затянется как минимум на сутки — пока не станут известны итоги нормандской встречи в Париже. Здание Офиса президента охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии.

Напомним, 8 декабря на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция «Красные линии для Зеленского». Мероприятие устроили накануне первой за несколько лет встречи в «нормандском формате». Инициаторами собрания выступили партии «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Впоследствии к ним присоединились ВО «Свобода» и «Демократический топор».