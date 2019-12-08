Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Президент США Дональд Трамп: Фото: flickr.com

Дональд Трамп назвал Украину «каким-то местом»

8 дек 2019, 18:27
999

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, заявил, что его личный адвокат Руди Джулиани уже вернулся из Украины.

По его словам, вскоре юрист опубликует в Конгрессе «много хорошей информации» из Украины. При этом Украину американский лидер назвал «каким-то местом». Об этом шла речь в трансляции его общения с американскими журналистами, передает The Hill у Twitter.

Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации, — заявил Трамп журналистам.

Глава США добавил, что Джулиани «нашел много информации», которую в ближайшее время он передаст генеральному прокурору и Конгресса.

Ранее сообщалось, что в Киеве Джулиани провел несколько встреч. Представитель Трампа встретился с нардепом Андреем Деркачом, с которым обсудил вопрос создания межпарламентской группы «Друзья Украины. СТОП, коррупция» и нардепом Александром Дубинским, с которым якобы говорил о создании в Верховной Раде следственной комиссии для расследования дел бывших президентов Порошенко и Януковича.

Напомним, в Будапеште Рудольф Джулиани встречался с бывшим генпрокурором Юрием Луценко. Планировалась встреча адвоката Трампа с другим экс-генпрокурором Виктором Шокиным.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше