Cargo Dragon успешно состыковался с МКС. Фото: tech.informator.ua

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Cargo Dragon, космический корабль компании Илона Маска SpaceX, 8 декабря успешно состыковался с Международной космической станцией на орбите Земли.

Стыковаться космическому грузовику с МКС помогла механическая рука Canadarm-2. Dragon. После стыковки на станцию переправили грузы, которые с Земли доставил Cargo Dragon. Об этом сегодня сообщается на веб-странице NASA.

Известно, что корабль доставил на орбиту почти 2,5 т продуктов для астронавтов и материалы для проведения 38 экспериментов. На МКС доставили гиперспектральный сенсор HISUI японского космического агентства JAXA. Устройство предназначено для наблюдения за тем, как добыча нефти, газа и минералов влияет на прибрежные районы нашей планеты.

Кроме того, грузовик доставил 40 мышей для исследования поведения земной жизни в невесомости. Ученые хотят узнать, как такие условия отразятся на костях и мышцах животных. После экспериментов их вернут на Землю.

Доставлены на Международную космическую станцию и материалы для эксперимента Budweiser. Исследователи попробуют вырастить в условиях невесомости ячмень и отследить его развитие. В случае успешности на МКС в будущем планируют сварить пиво.

Как известно, космический корабль Dragon Cargo — единственный «грузовик», который способен возвращать грузы с МКС на Землю. Ожидается, что он приземлится в Калифорнии через месяц.

Напомним, в июле 2019 года SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon Cargo. Он был осуществлен на мысе Канаверал в штате Флорида с пускового комплекса 40 на базе ВВС США.