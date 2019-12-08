Cargo Dragon успішно зістикувався з МКС. Фото: tech.informator.ua

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Cargo Dragon, космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX, 8 грудня успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією на орбіті Землі.

Стикуватися космічній вантажівці з МКС допомогла механічна рука Canadarm-2. Dragon. Після стикування на станцію переправили вантажі, які із Землі доставив Cargo Dragon. Про це сьогодні повідомляється на веб-сторінці NASA.

Відомо, що корабель доставив на орбіту майже 2,5 т продуктів для астронавтів та матеріали для проведення 38 експериментів. На МКС доправили гіперспектральний сенсор HISUI японського космічного агентства JAXA. Пристрій призначений для спостереження за тим, як видобуток нафти, газу і мінералів впливає на прибережні райони нашої планети.

Крім того, вантажівка доставила 40 мишей для дослідження поведінки земного життя в невагомості. Науковці хочуть дізнатися, як такі умови вплинуть на кістки та мʼязи тварин. Після експериментів їх повернуть на Землю.

Доставлені на Міжнародну космічну станцію й матеріали для експерименту Budweiser. Дослідники спробують виростити в умовах невагомості ячмінь та відстежити його розвиток. У разі успішності на МКС у майбутньому планують зварити пиво.

Як відомо, космічний корабель Cargo Dragon — єдина «вантажівка», яка здатна повертати вантажі з МКС на Землю. Очікується, що він приземлиться в Каліфорнії через місяць.

Нагадаємо, у липні 2019 року SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із кораблем Cargo Dragon. Він був здійснений на мисі Канаверал у штаті Флорида з пускового комплексу 40 на базі ВПС США.