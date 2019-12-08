Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 9 грудня очікується переважно без істотних опадів, вдень потепліє у всіх регіонах.

Температура повітря вночі від 3−8° тепла у більшості областей, вдень до 10° тепла в Одеській області. Вітер в Україні південно-західний та південний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 9 грудня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 0° до 2° тепла, а вдень від 4−6° тепла.

У Львові завтра очікується сонце та хмари. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, вдень 6−8° тепла.

В Одесі у понеділок без істотних опадів. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень 8−10° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, а вдень очікується 3−5° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють хмарну та сонячну погоду. Вночі температура повітря 0−2° тепла вдень 3−5° вище нуля.

У Карпатах 9 грудня переважатиме дощова погода. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° морозу, вдень 6−8° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 8 грудня в Україні очікувалася дощова погода в низці регіонів. Опади прогнозували у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.