ЗМІ назвали рейтинг підприємств-забруднювачів повітря. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130532-zmi-sklaly-reytyng-pidpryiemstv-zabrudnuvachiv-povitrya-v-ukrayini-infografika-video.html

Ракурс

Топ-10 підприємств з найбільшими викидами забруднюючих речовин в атмосферу у 2018 році назвали українські ЗМІ.

Виявилося, що найбільше заводів, які забруднюють українське повітря шкідливими речовинами, розташовані в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це свідчить дослідження видання НВ.

Рейтинг підприємств-забруднювачів повітря в Україні очолив Маріупольський МК ім. Ілліча, який розташований у Маріуполі (226,6 тис. т). На другому місці «АрселорМіттал» з Кривого Рогу (208,2 тис. т). Третю позицію займає Бурштинська ТЕЦ з Івано-Франківської області (182,9 тис. т), четверту — Курахівська ТЕС з міста Курахове Донецької області (139,1 тис. т). У п’ятірці й ДТЕК Павлоградвугілля з міста Павлоград Дніпропетровської області (121,2 тис. т)

До топ десять також входять:

Вуглегірська ТЕС (Центренерго), Донецька обл., м. Світлодарськ — 100 тис. т.

Дніпровський меткомбінат, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське — 99 тис. т.

Запорізька ТЕС (ДТЕК Дніпроенерго), Запорізька обл., м. Енергодар — 98,1 тис. т.

МК Азовсталь, Донецька обл., м. Маріуполь — 88,8 тис. т.

Ладижинська ТЕС (ДТЕК Західенерго), Вінницька обл., м. Ладижин — 72,3 тис. т.

Нагадаємо, у листопаді спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського виявили у Києві перевищення допустимого рівня в повітрі завислих речовин, діоксиду азоту та сірки.