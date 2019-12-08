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СМИ назвали рейтинг предприятий-загрязнителей воздуха. Фото: Википедия

СМИ назвали рейтинг предприятий-загрязнителей воздуха в Украине (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)

8 дек 2019, 16:53
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Топ-10 предприятий с наибольшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году назвали украинские СМИ.

Оказалось, что больше всего заводов, которые загрязняют украинский воздух вредными веществами, расположены в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствует исследование издания НВ.

Рейтинг предприятий-загрязнителей воздуха в Украине возглавил Мариупольский МК им. Ильича, который расположен в Мариуполе (226,6 тыс. т.). На втором месте «АрселорМиттал» из Кривого Рога (208,2 тыс. т.). Третью позицию занимает Бурштынская ТЭЦ из Ивано-Франковской области (182,9 тыс. т.), четвертую — Кураховская ТЭС из города Курахово Донецкой области (139,1 тыс. т.). В пятерке и ДТЭК Павлоградуголь из города Павлоград Днепропетровской области (121,2 тыс. т.)

В топ десять также входят:

  • Углегорская ТЭС (Центрэнерго), Донецкая обл., м. Светлодарск — 100 тыс. т.
  • Днепровский меткомбинат, Днепропетровская обл., м. Каменское — 99 тыс. т.
  • Запорожская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго), Запорожская обл., м. Энергодар — 98,1 тыс. т.
  • МК Азовсталь, Донецкая обл., м. Мариуполь — 88,8 тыс. т.
  • Ладыжинская ТЭС (ДТЭК Западэнерго), Винницкая обл., м. Ладыжин — 72,3 тыс. т.

Напомним, в ноябре специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского обнаружили в Киеве превышение допустимого уровня в воздухе взвешенных веществ, диоксида азота и серы.


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