Гончарук пообещал помощь родным погибших в результате пожара в Одессе. Фото: kmu.gov.ua

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, 8 декабря прибыл в Одессу, где на днях произошел масштабный смертельный пожар в колледже.

Глава Кабинета министров пообещал, что государство не останется в стороне и поможет родным погибших. Об этом сегодня он написал в своем канале в Telegram.

Сегодня мы чтим погибших в результате пожара. Однако еще восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поиски. Государство окажет полную поддержку всем тем, кто потерял родных, — пообещал он.

По словам Гончарука, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех учреждений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Премьер отметил, что последняя проверка в сгоревшем колледже проводилась пять лет назад и это «абсолютно недопустимо».

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного на углу улиц Пушкинской и Троицкой. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли 10 человек.

По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.