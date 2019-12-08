Гончарук пообіцяв допомогу рідним загиблих внаслідок пожежі в Одесі. Фото: kmu.gov.ua

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, 8 грудня прибув до Одеси, де днями сталася масштабна смертельна пожежа в коледжі.

Глава Кабінету міністрів пообіцяв, що держава не залишиться осторонь і допоможе рідним загиблих. Про це сьогодні він написав у своєму каналі в Telegram.

Сьогодні ми вшановуємо загиблих унаслідок пожежі. Проте ще восьмеро осіб досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не припиняють пошуків. Держава надасть повну підтримку в усьому тим, хто втратив рідних, — пообіцяв він.

За словами Гончарука, до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх закладів освіти, охорони здоров’я та транспортної інфраструктури. Прем'єр відзначив, що остання перевірка у згорілому коледжі проводилася п’ять років тому і це «абсолютно неприпустимо».

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події загинули 10 осіб.

За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.