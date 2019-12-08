МКС опублікував звіт про злочини РФ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n130530-mijnarodnyy-kryminalnyy-sud-opublikuvav-zvit-pro-zlochyny-na-donbasi-ta-v-krymu.html

Ракурс

Міжнародний кримінальний суд ООН опублікував звіт щодо позову України проти Російської Федерації.

Офіс прокурора МКС ООН опублікував звіт про діяльність з попереднього розслідування за 2019 рік, яке стосується ситуації в окупованому Криму та на Донбасі. Документ презентували 6 грудня в рамках 18-ї Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Розслідувачі встановили, що за період окупації Автономної Республіки Крим на півострові фіксувалися вбивства, катування, посягання на особисту гідність. Мали також місце незаконні увʼязнення. Крім того, Росія примушувала служити у своїх Збройних силах місцеве населення.

Мешканці півострова за час анексії позбавлені права на справедливий суд, вони не можуть вільно переміщуватися за межі окупованої території. Також серед зафіксованих злочинів — експропріація приватної власності та культурних цінностей.

Щодо Донбасу, то Офіс прокурора вважає, що в ОРДЛО були здійснені навмисні удари по цивільному населенню та цивільних обʼєктах, обстрілювалися будівлі, які охороняються. На окупованих територіях Луганської та Донецької областей теж фіксувалися злочини: умисні вбивства; катування, посягання на особисту гідність, мали місце зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

У звіті наголошується, що Офіс прокурора поки не дійшов висновку, чи варто кваліфікувати війну на Донбасі як міжнародний конфлікт. Розслідувачі зазначили, що в 2020 році спробують завершити оцінку злочинів у Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у листопаді Міжнародний суд ООН надав Росії час до 8 грудня 2020 року для подання відповіді у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.