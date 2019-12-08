МКС опубликовал отчет о преступлениях РФ. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Международный уголовный суд ООН опубликовал отчет по иску Украины против Российской Федерации.

Офис прокурора МУС ООН опубликовал отчет о деятельности с предварительного расследования за 2019 год, которое касается ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе. Документ презентовали 6 декабря в рамках 18-й Ассамблеи государств-участниц Римского статута.

Расследователи установили, что за период оккупации Автономной Республики Крым на полуострове фиксировались убийства, истязания, посягательства на личное достоинство. Имели также место незаконные заключения. Кроме того, Россия принуждала служить в своих Вооруженных силах местное население.

Жители полуострова за время аннексии лишены права на справедливый суд, они не могут свободно перемещаться за пределы оккупированной территории. Также среди зафиксированных преступлений — экспроприация частной собственности и культурных ценностей.

Относительно Донбасса, то офис прокурора считает, что в ОРДЛО были совершены умышленные удары по гражданскому населению и гражданским объектам, обстреливались охраняемые здания. На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей тоже фиксировались преступления: умышленные убийства; истязания, посягательство на личное достоинство, имели место изнасилования и другие формы сексуального насилия.

В отчете отмечается, что Офис прокурора пока не пришел к выводу, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт. Расследователи отметили, что в 2020 году попытаются завершить оценку преступлений в Крыму и на Донбассе.

Напомним, в ноябре Международный суд ООН дал России время до 8 декабря 2020 года для представления ответа по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.