России дали год для ответа на иск Украины в суде ООН. Фото: UN News

https://racurs.ua/n129712-delo-ukraina-protiv-rossii-v-sude-oon-moskve-dali-god-dlya-otveta-na-isk.html

Ракурс

У Российской Федерации есть год, чтобы подать свой контрмеморандум на иск Украины.

Loading...

Международный суд ООН дал России время до 8 декабря 2020 года. Это крайняя дата представления ответа по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Приказом от 8 ноября 2019 года Международный суд (ICJ), главный судебный орган ООН, назначил 8 декабря 2020 года, как срок подачи контрмеморандума Российской Федерацией в деле о применения в РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), — говорится в сообщении.

В суде отметили, что решение о дальнейших процедурных вопросах примут согласно установленному порядку. Окончательное решение суда в Гааге по этому делу ожидается не ранее 2022 года.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге принял решение о наличии у трибунала надлежащей юрисдикции рассматривать это дело. Украина надеется привлечь Россию к ответственности за финансирование терроризма, что привело к многочисленным человеческим жертвам на Донбассе.

В частности, речь идет о сбитии в небе над Донбассом малазийского «Боинга» летом 2014 года и поставках оружия, благодаря которому были совершены многочисленные теракты на востоке Украины.