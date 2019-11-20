Росії дали рік для відповіді на позов України в суд ООН. Фото: UN News

https://racurs.ua/ua/n129712-sprava-ukrayina-proty-rosiyi-v-sudi-oon-moskvi-daly-rik-dlya-vidpovidi-na-pozov.html

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Російська Федерація має рік часу, щоб подати свій контрмеморандум на позов України.

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Міжнародний суд ООН надав Росії час до 8 грудня 2020 року. Це крайня дата подання відповіді у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться в прес-релізі суду.

Наказом від 8 листопада 2019 року Міжнародний суд (ICJ), головний судовий орган ООН, призначив 8 грудня 2020 року, як термін подачі контрмеморандуму Російською Федерацією у справі про застосування до РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації), — йдеться в повідомленні.

У суді наголосили, що рішення про подальші процедурні питання ухвалять згідно із встановленим порядком. Остаточне рішення суду в Гаазі у цій справі очікується не раніше 2022 року.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН в Гаазі ухвалив рішення щодо наявності в трибуналу належної юрисдикції розглядати цю справу. Україна сподівається притягнути Росію до відповідальності за фінансування тероризму, що призвело до численних людських жертв на Донбасі.

Зокрема, йдеться про збиття в небі над Донбасом малазійського «Боїнга» влітку 2014 року та постачання зброї, завдяки якій були здійснені численні теракти на сході України.