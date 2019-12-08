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Ракурс
В Одесі горів житловий будинок. Фото: ДСНС

В Одесі горів багатоквартирний житловий будинок, є жертви (ФОТО)

8 гру 2019, 15:13
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Пожежа в Одесі сталася на вулиці Святослава Ріхтера в десятиповерховому будинку.

Надзвичайна подія сталася 8 грудня в квартирі на п’ятому поверсі. Вогнеборці, які прибули на місце виклику, ліквідували загоряння на території 2 кв. м. й виявили тіла двох осіб. Про це 8 грудня повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При гасінні пожежі в квартирі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі: один брат господині квартири, друга особа встановлюється, — зазначили у відомстві.

Тим часом у Головному управлінні Національної поліції відзначили, що займання в оселі сталося через необережне поводження з вогнем. Про це свідчать попередні висновки експертів.

Слідчі за фактом пожежі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

В Одесі горів житловий будинок. Фото: Думська

В Одесі горів житловий будинок. Фото: Думська

В Одесі горів житловий будинок. Фото: Думська

Нагадаємо, 8 грудня рятувальники виявили тіла ще двох жертв масштабної пожежі в одеському коледжі. Таким чином загиблих вже 10 осіб, доля ще шести людей залишається невідомою. Загалом постраждали 30 осіб. Співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. На місці події працюють експерти з різних служб.

Джерело: Ракурс


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