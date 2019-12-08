Сенат США включив санкції проти «Північного потоку - 2» в оборонний бюджет - ЗМІ, фото: flickr

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Санкції проти «Північного потоку — 2» підтримані американським Сенатом.

Комплекс заходів проти запуску російської газотранспортної системи включені в законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік. Про це повідомляє Bloomberg.

Санкції торкнуться діяльність компаній, що займаються прокладкою газопроводу. Необхідні документи направлять проти керівників корпорацій, які беруть участь в будівництві. Їм можуть відмовити у візах і заблокувати транзакції з їхньою власністю в США.

За інформацією Bloomberg, сенатори будуть наполягати на прийнятті законопроекту в редакції, що містить положення про санкції. Американські законодавці розкритикували президента Дональда Трампа. На їхню думку, він нездатний перешкодити реалізації проекту.

«Північний потік — 2» — магістральний газопровід між Російською Федерацією і Німеччиною, який намагаються прокласти по дну Балтійського моря. Його пропускна здатність — 55 млрд м³ на рік. Критики проекту стверджують, що він загрожує економіці України, а також іншим країнам у Східній Європі.

Нагадаємо, в липні проект санкцій за участь в «Північному потоці-2» вніс на розгляд Сенату США республіканець Джон Баррас. У документі було запропоновано економічно впливати на фізичні особи і компанії, які займаються реалізацією проекту трубопроводу.