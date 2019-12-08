Сенат США включил санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет – СМИ, фото: flickr

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Санкции против «Северного потока — 2» поддержаны американским Сенатом.

Комплекс мер против запуска российской газотранспортной системы включены в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции затронут деятельность компаний, занимающихся прокладкой газопровода. Необходимые документы направят против судов и руководителей корпораций, которые участвуют в строительстве. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.

По информации Bloomberg, сенаторы будут настаивать на принятии законопроекта в редакции, содержащей положения о санкциях. Американские законодатели раскритиковали президента Дональда Трампа. По их мнению, он неспособен помешать реализации проекта.

«Северный поток — 2» — магистральный газопровод между Российской Федерацией и Германией, который пытаются проложить по дну Балтийского моря. Его пропускная способность — 55 млрд м³ в год. Критики проекта утверждают, что он угрожает экономике Украины, а также другим странам в Восточной Европе.

Напомним, в июле проект санкций за участие в «Северном потоке-2» внес на рассмотрение Сената США республиканец Джон Баррас. В документе было предложено воздействовать на физические лица и компании, которые занимаются реализацией проекта трубопровода.