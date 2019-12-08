В Одессе горел жилой дом. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пожар в Одессе произошел на улице Святослава Рихтера в десятиэтажном доме.

ЧП произошло 8 декабря в квартире на пятом этаже. Пожарные, которые прибыли на место вызова, ликвидировали возгорание на территории 2 кв. м. и обнаружили тела двух человек. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших мужского пола: один брат хозяйки квартиры, вторая личность устанавливается, — отметили в ведомстве.

Тем временем в Главном управлении Национальной полиции отметили, что возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом свидетельствуют предварительные выводы экспертов.

Следователи по факту пожара внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Напомним, 8 декабря спасатели обнаружили тела еще двух жертв масштабного пожара в одесском колледже. Таким образом, погибших уже 10 человек, судьба еще шести человек остается неизвестной. Всего пострадали 30 человек. Сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия пожара. На месте происшествия работают эксперты из разных служб.