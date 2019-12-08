Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 9 декабря ожидается преимущественно без существенных осадков, днем потеплеет во всех регионах.

Температура воздуха ночью от 3−8° тепла в большинстве областей, днем до 10° тепла в Одесской области. Ветер в Украине юго-западный и южный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 9 декабря прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью от 0° до 2° тепла, а днем 4−6° тепла.

Во Львове завтра ожидается солнце и облака. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, днем 6−8° тепла.

В Одессе в понедельник без существенных осадков. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 8−10° тепла.

В Днепре завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, а днем ожидается 3−5° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают облачную и солнечную погоду. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 3−5° выше нуля.

В Карпатах 9 декабря будет преобладать дождливая погода. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° мороза, днем 6−8° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 8 декабря в Украине ожидалась дождливая погода в ряде регионов. Осадки прогнозировали в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.