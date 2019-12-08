Дональд Трамп назвав Україну «якимось місцем»

Президент США Дональд Трамп: Фото: flickr.com

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що його особистий адвокат Руді Джуліані вже повернувся з України.

За його словами, незабаром юрист опублікує в Конгресі «багато хорошої інформації» з України. При цьому Україну американський лідер назвав «якимось місцем». Про це йшлося в трансляції його спілкування з американськими журналістами, передає The Hill у Twitter.

Я просто знаю, що він повернувся з якогось місця. Він каже, що у нього багато хорошої інформації. Я ще не говорив з ним про цю інформацію, — заявив Трамп журналістам.

Глава США додав, що Джуліані «знайшов багато інформації», яку найближчим часом він передасть генеральному прокурору та Конгресу.

Раніше повідомлялося, що у Києві Джуліані провів декілька зустрічей. Представник Трампа зустрівся із нардепом Андрієм Деркачем, з яким обговорив питання створення міжпарламентської групи «Друзі України. СТОП, корупція» та нардепом Олександром Дубінським, з яким начебто говорив про створення у Верховній Раді слідчої комісії для розслідування справ колишніх президентів Порошенка та Януковича.

Нагадаємо, у Будапешті Рудольф Джуліані зустрічався з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. Планувалася зустріч адвоката Трампа з іншим екс-генпрокурором Віктором Шокіним.