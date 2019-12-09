Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 12 осіб. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n130545-pojeja-v-odesi-kilkist-zagyblyh-zbilshylasya-do-12-osib.html

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Пожежа в Одесі забрала життя вже 12 осіб. Це підтвердили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій. Пошук ще двох зниклих безвісти триває.

Станом на ранок 9 грудня, кількість постраждалих унаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, сягає 30 осіб, інформує прес-центр ДСНС.

У відомстві розповіли, що 4 грудня о 12.20 одна потерпіла померла в лікарні. 5 грудня о 17.40 тіло однієї особи було виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15.30 знайшли тіла ще двох загиблих. 7 грудня о 00.40 та 16.30 під час розбору завалів було виявлено тіла трьох осіб. Того ж дня о 18.35 в лікарні від отриманих травм помер рятувальник. 8 грудня о 8.30 під час проведення пошукових робіт знайшли тіла двох людей. 9 грудня о 00.35 та 05.15 під час розбору завалів виявили тіла ще двох осіб.

За заявою заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, трагедія в Одесі пов’язана з тим, що в країні досі немає достатнього рівня відповідальності керівників за протипожежну безпеку. У зв’язку з цим МВС ініціює подання до Кабінету міністрів пакету законопроектів про посилення покарання за злочинне недбальство.

Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов’язків керівництво областного управління ДСНС на час розслідування пожежі в коледжі Одеси.