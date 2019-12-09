«Нормандський саміт»: Україна не збирається обговорювати особливий статус Донбасу, РФ не проти «грузинського сценарію»

«Нормандський саміт». Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n130546-normandskyy-samit-ukrayina-ne-maie-namiru-obgovoruvaty-osoblyvyy-status-donbasu-rf-ne-proty.html

Ракурс

«Нормандський саміт», який відбудеться 9 грудня в Парижі, стане плацдармом протистояння України і РФ. Кожна зі сторін має власне бачення вирішення конфлікту на Донбасі і позиції сторін не збігаються.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі ТРК «Україна» заявив, що президент Володимир Зеленський не збирається на саміті обговорювати особливий статус Донбасу. Разумков переконаний, що після зустрічі з’явиться додаткова позиція з цього питання, що потребуватиме обговорення з українським суспільством, а також у стінах українського парламенту. Для президента України така позиція повинна бути червоною лінією, через яку він не має права переступати, повідомляє 112.ua.

Російська сторона також має власне бачення врегулювання конфлікту на Донбасі. За анонімною інформацією, отриманою журналістами від високопоставленого чиновника з Кремля, Росія на зустрічі наполягатиме на проведенні позачергових виборів на Донбасі.

Чиновник додав, що російська сторона не розглядатиме можливість зміни мінських угод. У Росії вважають, що виконання мінських угод також вимагатимуть Німеччина і Франція. У Кремлі вважають, що підсумком переговорів щодо Донбасу може стати лише обмін полоненими.

Окрім того, російська сторона може запропонувати «грузинський сценарій», що передбачає припинення бойових дій та можливість економічної співпраці без дипломатичних відносин.

Водночас помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна в Парижі не буде обмежена за часом, її тривалість залежатиме виключно від перебігу переговорів. Президенти зустрінуться вже після саміту «нормандської четвірки» і спілкування всіх учасників зустрічі з журналістами.

Як раніше писав «Ракурс», канцлер Німеччини Ангела Меркель планує перед початком «нормандського саміту» провести окремі зустрічі з Путіним і Зеленським.

Нагадаємо, що зустріч президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини розпочнеться о 16.00 за паризьким часом і триватиме близько чотирьох годин.