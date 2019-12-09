«Нормандский саммит»: Украина не намерена обсуждать особый статус Донбасса, РФ не против «грузинского сценария»

"Нормандский саммит". Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130546-normandskiy-sammit-ukraina-ne-namerena-obsujdat-osobyy-status-donbassa-rf-ne-protiv.html

Ракурс

«Нормандский саммит», который состоится 9 декабря в Париже, станет плацдармом противостояния Украины и РФ. Каждая из сторон имеет собственное видение решения конфликта на Донбассе и позиции сторон не совпадают.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ТРК «Украина» заявил, что президент Владимир Зеленский не собирается на саммите обсуждать особый статус Донбасса. Разумков уверен, что после встречи появится дополнительная позиция по данному вопросу, требующая обсуждения с украинским обществом, а также в стенах украинского парламента. Для президента Украины такая позиция должна быть красной линией, через которую он не имеет права переступать, сообщает 112.ua.

Российская сторона тоже имеет свое видение урегулирования конфликта на Донбассе. По анонимной информации, полученной журналистами от высокопоставленного чиновника из Кремля, Россия на встрече будет настаивать на проведении внеочередных выборов на Донбассе.

Чиновник добавил, что российская сторона не будет рассматривать возможность пересмотра минских соглашений. В России полагают, что выполнения минских соглашений будут также требовать Германия и Франция. В Кремле считают, что результатом переговоров по Донбассу может стать лишь обмен пленными.

Кроме того, российская сторона может предложить «грузинский сценарий», предусматривающий прекращение боевых действий и возможность экономического сотрудничества без дипломатических отношений.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Зеленского и Путина в Париже не будет ограничена по времени, ее продолжительность будет зависеть исключительно от хода переговоров. Президенты встретятся уже после саммита «нормандской четверки» и общения всех участников встречи с журналистами.

Как ранее писал «Ракурс», канцлер Германии Ангела Меркель намерена перед началом «нормандского саммита» провести отдельные встречи с Путиным и Зеленским.

Напомним, что встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии начнется в 16.00 по парижскому времени и продлится около четырех часов.