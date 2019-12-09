«Нормандские переговоры»: сегодня впервые встретятся Зеленский и Путин, чего ожидать

«Нормандский формат»: все, что известно на сегодня, фото: pexels

https://racurs.ua/n130544-normandskiy-format-vse-chto-izvestno-na-segodnya.html

Ракурс

Встреча «нормандской четверки» — лидеров Украины, Германии, Франции и России — состоится 9 декабря в Париже.

Главная цель политиков — сдвинуть с места выполнение минских договоренностей. В материале «Ракурса» опубликована информация о первых переговорах в этом формате с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер неоднократно заявлял, что желает услышать конкретные сроки прекращения боевых действий на Донбассе. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным глава украинского государства обсудит план реализации шагов для достижения мира.

График «нормандского саммита»:

14.55 — прибытие в Елисейский дворец;

15.05 — встреча Зеленского с Макроном;

15.30 — встреча Зеленского с Меркель;

16:00 — встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата»;

18.45 — встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» с представителями СМИ.

Планируется проведение и отдельной встречи Зеленского с Путиным. Ожидается, что она состоится после консультаций с Макроном и Меркель, возможно, даже завтра, 10 декабря.

По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, на встрече в Париже Зеленский намерен поднять вопрос об условиях возвращения Россией пленных украинцев, настоящего прекращения огня и вывода российских войск и бандформирований с территории Донбасса. Она отметила, последний пункт — условие для проведения выборов на Донбассе.

Украинская делегация летит в Париж с очень сильной позицией, — отметила Мендель в Facebook.

«Нормандский саммит» возобновили впервые после трехлетнего перерыва. Последняя встреча состоялась осенью 2016 года.

Напомним, 8 декабря в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция «красные линии для Зеленского». Украинские граждане призвали президента придерживаться государственной позиции и не идти на компромиссы с Российской Федерацией.