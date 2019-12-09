Украина сформировала новый дивизион надводных сил в Азовском море, фото: flickr

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Ракурс

Военно-морские силы (ВМС) получили новый дивизион надводных сил в Азовском море.

Пунктами базирования подразделений станут порты Бердянска и Мариуполя. Об этом во время церемонии торжеств по случаю именования малого бронированного катера «Костополь» сообщил Игорь Воронченко, командующий ВМС ВС Украины.

К этому моменту надводные украинские силы действовали в составе тактической группы «Тритон». Она была сформирована после отправки в акваторию Азовского моря двух малых катеров, поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец». К тактической группы должны были войти два артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны Капу». Эти суда захватили россияне после атаки в Керченском проливе в 2018 году.

Сейчас дивизион сформирован из катеров «Лубны» и «Кременчуг», а также поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец». Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.

Напомним, в ноябре выстрелами из модернизированного зенитного ракетного комплекса С-125 потопили бывший плавсклад ВМС «Золотоноша». Двух ракет хватило для уничтожения судна водоизмещением 2 тыс. 960 т.