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На стрельбах модернизированные ракеты С-125 потопили бывший плавсклад ВМС, фото — "Милитарный портал"

На стрельбах модернизированные ракеты С-125 потопили бывший плавсклад ВМС (ВИДЕО)

3 ноя 2019, 10:17
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Во время ракетных стрельб, которые проходят на государственном испытательном полигоне «Ягорлык», провели один из этапов испытаний модернизированного зенитного ракетного комплекса С-125.

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Пуски ракет провели в Херсонской области по надводным целям, в частности, ракеты поразили мишень, в роли которой выступал бывший плавсклад «Золотоноша» ВМС Украины.

«Милитарный портал» обнародовал видео попадания одной из двух ракет в выведенное из эксплуатации судно. После первого залпа судно начало крениться на левый борт, а затем вторая ракета уже довершила дело и «Золотоноша» ушла под воду.

Двух ракет хватило чтобы потопить судно водоизмещением 2 тыс. 960 тонн.

Использование комплексов С-125 для защиты ближней морской зоны ранее уже анонсировал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко. Ожидается, что комплекс пройдет еще ряд испытаний, после чего должно быть принято решение о вооружении ним ВМС ВС Украины.

В начале октября «Ракурс» сообщал, что зенитные ракетные войска Воздушных сил начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой. На них впервые применили автоматизированный мобильный командный пункт «Ореанда» — новую мобильную автоматизированную систему управления силами и средствами авиации, противовоздушной обороны ВС Украины. На маневрах задействованы два зенитных ракетных полка С-300П и «Бук-М1», а также отдельные дивизионы С-125.

Источник: Ракурс


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На стрельбах модернизированные ракеты С-125 потопили бывший плавсклад ВМС (ВИДЕО)

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