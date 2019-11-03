Трамп ненавидит Украину с 2016 года — The Washington Post, фото — Time

https://racurs.ua/n128920-tramp-s-2016-goda-nenavidit-ukrainu-the-washington-post.html

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп чувствовал непреодолимую ненависть к руководству Украины с 2016 года, когда почувствовал попытки вмешательства в избирательную кампанию 2016 года.

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Журналисты The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме утверждают, что глава Белого дома чувствовал к Украине «неукротимую ненависть с первых дней пребывания во главе США».

Мы никогда не могли этого понять. Возможно, причиной такого отношения Трампа к Украине стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало против Трампа с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году, — заявили источники издания — действующие и бывшие чиновники администрации Белого дома.

The Washington Post рассказывает о встрече Трампа с советниками в Овальном кабинете, состоявшейся в мае после победы Зеленского на выборах. Президента пытались убедить, что новый руководитель Украины Владимир Зеленский заслуживает поддержки Вашингтона. Но Трамп настаивал на том, что руководство Украины сговорилось с демократами в 2016 году и помогало Хиллари Клинтон.

Он просто ненавидел Украину. Президент США сказал, что украинские чиновники «ужасные, коррумпированные люди», — сообщил источник.

Понять неприязнь Трампа в Украину его собеседники во время встречи не смогли. Должностные лица считают ненависть президента США к Украине «укоренившейся и неразумной».

WP пишет также о другом случае, который произошел в конце 2017 года. Помощники Трампа пытались уговорить шефа предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin. Президент до последнего сопротивлялся и настаивал на том, что «не стоит злить Россию» и о том, что «Украина — плохая страна». Но в декабре 2017 года Трамп все же одобрил продажу вооружений.

Напомним, что в конце октября поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор свидетельствовал в Конгрессе по делу об импичменте Трампа. Он сообщил детали, которые свидетельствуют, что Трамп откровенно шантажировал Украину и давил на Зеленского. В частности, под угрозой срыва военной помощи Трамп через свое окружение пытался заставить Зеленского публично присоединиться к расследованию в отношении компании Burisma и якобы вмешательства Украины в выборы 2016 года.