Трамп ненавидить Україну з 2016 року— The Washington Post, фото — Time

https://racurs.ua/ua/n128920-tramp-vid-2016-roku-nenavydyt-ukrayinu-the-washington-post.html

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відчував непереборну ненависть до керівництва України із 2016 року, коли начебто відчув спроби втручання у виборчу кампанію 2016 року.

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Журналісти The Washington Post посиланням на власні джерела у Білому домі стверджують, що глаа Білого дому відчував до України «неприборкану ненависть з перших днів перебування на чолі США».

Ми ніколи не могли цього зрозуміти. Можливо, причиною такого ставлення Трампа до України стала інформація про те, що її керівництво нібито співпрацювало проти Трампа з демократами під час передвиборної гонки в 2016 році, — заявили джерела видання — чинні та колишні чиновники адміністрації Білого дому.

The Washington Post розповідає про зустріч Трампа з радниками в Овальному кабінеті, яка відбулася у травні після перемоги Зеленського на виборах. Президента намагалися переконати, що новий керівник України Володимир Зеленський заслуговує на підтримку Вашингтона. Але Трамп наполягав на тому, що керівництво України змовилося із демократами у 2016 році і допомагало Гілларі Клінтон.

Він просто ненавидів Україну. Президент США сказав, що українські посадовці «жахливі, корумповані люди», — повідомило джерело видання.

Зрозуміти неприязнь Трампа до України його співрозмовники під час зустрічі не змогли. Посадові особи вважають ненависть президента США до України «вкоріненою і нерозумною».

WP пише також про інший випадок, який стався наприкінці 2017 року. Помічники Трампа намагалися умовити шефа надати Києву протитанкові комплекси Javelin. Президент до останнього пручався і наполягав на тому, що «не варто злити Росію» і про те, що «Україна — погана країна». Але в грудні 2017 року Трамп схвалив продаж озброєнь.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор свідчив у Конгресі у справі про імпічмент Трампа. Він повідомив деталі, які свідчать, що Трамп відверто шантажував Україну і тиснув на Зеленського. Зокрема, під загрозою зриву військової допомоги Трамп через своє оточення намагався змусити Зеленського привселюдно долучитися до розслідування щодо компанії Burisma та нібито втручання України у вибори 2016 року.