Трамп кличе Зеленського в гості до Вашингтона, фото — AFP

https://racurs.ua/ua/n128918-tramp-klyche-zelenskogo-v-gosti-do-vashyngtona.html

Ракурс

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити президента України Володимира Зеленського із візитом у Білому домі.

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Американський лідер виступив 2 листопада із короткою заявою на галявині своєї адміністрації у Вашингтоні, коли відлітав вертольотом до Нью-Йорка. Трамп очікує, що Зеленський прийме це запрошення.

Я хотів би запросити його. Я був би дуже радий його приїзду до Білого дому, якщо він захоче приїхати. Думаю, що він захоче приїхати, — сказав Трамп, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що минулого тижня Палата представників США вперше підтримала резолюцію щодо імпічменту Трампа. У Конгресі США тривають закриті слухання в рамках розпочатої процедури імпічменту.

Учора Федеральний суд США зобов’язав Державний департамент оприлюднити деталі резонансної телефонної розмови між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Відповідні документи Держдеп має передати до 22 листопада громадській організації American Oversight, котра раніше хотіла отримати доступ до них на підставі закону про публічні записи.

Нагадаємо, що демократи звинувачують Трампа у тиску на Зеленського, аби відновити розслідування, пов’язане з колишнім віце-президентом Джо Байденом та його сином Хантером. Байден є одним із фаворитів майбутніх президентських виборів у США.

У Демпартії вважають, що оприлюднена Білим домом 25 вересня стенограма розмови Трампа та Зеленського не є повною.