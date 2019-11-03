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Трамп зовет Зеленского в гости в Вашингтон, фото — AFP

Трамп зовет Зеленского в гости в Вашингтон

3 ноя 2019, 08:50
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Белом доме.

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Американский лидер выступил 2 ноября с кратким заявлением на поляне администрации в Вашингтоне, когда улетал на вертолете в Нью-Йорк. Трамп ожидает, что Зеленский примет это приглашение.

Я хотел бы пригласить его. Я был бы очень рад его приезду в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, что он захочет приехать, — сказал Трамп, сообщает Reuters.

Напомним, что на прошлой неделе Палата представителей США впервые поддержала резолюцию об импичменте Трампа. В Конгрессе США продолжаются закрытые слушания в рамках начатой ​​процедуры импичмента.

Вчера Федеральный суд США обязал Государственный департамент обнародовать детали резонансного телефонного разговора между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля. Соответствующие документы Госдеп должен передать до 22 ноября общественной организации American Oversight, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях.

Напомним, что демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского, чтобы возобновить расследование, связанное с бывшим вице-президентом Джо Байденом и его сыном Хантером. Байден является одним из фаворитов предстоящих президентских выборов в США.

В Демпартии считают, что обнародованная Белым домом 25 сентября стенограмма беседы Трампа и Зеленского не является полной.


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