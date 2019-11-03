Курйози: британському музиканту повернули забуту в метро скрипку вартістю 320 тис. доларів, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n128919-brytanskomu-muzykantu-povernuly-zabutu-v-metro-skrypku-vartistu-320-tys-dolariv-foto.html

Ракурс

Британському музиканту Стівену Моррісу повернули скрипку початку XVIII століття, забуту ним у поїзді по дорозі з концерту в Лондоні.

Loading...

Інструмент вартістю близько 250 тис. фунтів (понад 320 тис. дол.) виконавцю повернула людина, яка, найімовірніше, привласнила футляр зі скрипкою, залишений на багажній полиці, повідомляє BBC.

Соліст Королівського філармонічного оркестру і концертного оркестру BBC повідомив про зникнення в Британську транспортну поліцію щойно зрозумів, яку помилку зробив. Поліцейські отримали відеозапис з камери спостереження, на який роздивилися молоду людину, яка виходила з поїзда з білим скрипковим кофром.

Майже через тиждень після зникнення Морріс вирішив звернутися за допомогою в пресу, закликавши того, хто знайшов інструмент, повернути його власнику. Того ж дня, коли про зникнення інструменту повідомили найбільші британські ЗМІ, він отримав у Twitter приватне повідомлення від людини, яка заявила, що їй відоме місцезнаходження скрипки.

Наступного дня чоловік, який назвався Джином, призначив Морісу зустріч на парковці лондонського супермаркету. Там він віддав власнику сумку з неушкодженим інструментом. При цьому молода людина не підозрювала, що за зустріччю спостерігали кілька поліцейських в штатському, яких музикант попросив про всяк випадок простежити за процесом повернення скрипки.

Він дуже вибачався і казав, що хотів передати її мені, — розповів Морріс, зізнавшись, що не вірить своєму щастю.

У поліції зазначили, що до чоловіка, який доклав зусиль, аби повернути зниклий предмет власнику, не висуватимуть звинувачень.

Скрипку виготовив у 1709 році майстер Давид Теклер, який більшу частину життя працював в Італії.