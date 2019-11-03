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Курьезы: британскому музыканту вернули забытую в метро скрипку стоимостью 320 тыс. долларов, фото - BBC

Британскому музыканту вернули забытую в метро скрипку стоимостью 320 тыс. долларов (ФОТО)

3 ноя 2019, 09:13
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Британскому музыканту Стивену Моррису вернули скрипку начала XVIII века, забытую им в поезде по дороге с концерта в Лондоне.

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Инструмент стоимостью около 250 тыс. фунтов (более 320 тыс. долл.) исполнителю вернул человек, который, скорее всего, присвоил футляр со скрипкой, оставленный на багажной полке, сообщает BBC.

Солист Королевского филармонического оркестра и концертного оркестра BBC заявил об исчезновении в Британскую транспортную полицию как только понял, какую ошибку совершил. Полицейские получили видеозапись с камеры наблюдения, на которой рассмотрели молодого человека, который выходил из поезда с белым скрипичным кофром.

Курьезы: британскому музыканту вернули забытую в метро скрипку стоимостью 320 тыс. долларов, фото — BBC

Почти через неделю после исчезновения Моррис решил обратиться за помощью в прессу, призвав того, кто нашел инструмент, вернуть его владельцу. В тот же день, когда об исчезновении инструмента сообщили крупнейшие британские СМИ, он получил в Twitter личное сообщение от человека, заявившем, что ей известно местонахождение скрипки.

На следующий день человек, назвавшийся Джином, назначил Морису встречу на парковке лондонского супермаркета. Там он отдал владельцу сумку с неповрежденным инструментом. При этом молодой человек не подозревал, что за встречей наблюдали несколько полицейских в штатском, которых музыкант попросил на всякий случай проследить за процессом возвращения скрипки.

Курьезы: британскому музыканту вернули забытую в метро скрипку стоимостью 320 тыс. долларов, фото — BBC

Он очень извинялся и говорил, что хотел передать ее мне, — рассказал Моррис, признавшись, что не верит своему счастью.

В полиции отметили, что человеку, который вернул пропавший предмет владельцу, не будут выдвигать обвинений.

Скрипку изготовил в 1709 году мастер Давид Теклер, который большую часть жизни работал в Италии.

Курьезы: британскому музыканту вернули забытую в метро скрипку стоимостью 320 тыс. долларов, фото — BBC


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