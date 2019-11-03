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Ракурс
На стрільбах модернізовані ракети С-125 потопили колишній плавсклад ВМС, фото — "Мілітарний портал"

На стрільбах модернізовані ракети С-125 потопили колишній плавсклад ВМС (ВІДЕО)

3 лис 2019, 10:17
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Під час ракетних стрільб, які відбуваються на державному випробувальному полігоні «Ягорлик», провели один з етапів випробувань модернізованого зенітного ракетного комплексу С-125.

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Пуски ракет провели у Херсонській області по надводним цілям, зокрема, ракети вразили мішень, у ролі якої виступав колишній плавсклад «Золотоноша» ВМС України.

«Мілітарний портал» оприлюднив відео влучання однієї з двох ракет у виведене з експлуатації судно. Після першого залпу судно почало хилитися на лівий борт, а згодом друга ракета вже завершила справу і «Золотоноша» пішла під воду.

Двох ракет вистачило аби потопити судно повною водотоннажністю 2 тис. 960 тонн.

Використання комплексів С-125 для охорони ближньої морської зони раніше вже анонсував командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко. Очікується, що комплекс пройде ще ряд випробувань, після чого має бути прийнято рішення щодо озброєння ним ВМС ЗС України.

На початку жовтня «Ракурс» повідомляв, що зенітні ракетні війська Повітряних сил розпочали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. На них вперше застосували автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда» — новітню мобільну автоматизовану систему управління силами та засобами авіації, протиповітряної оборони ЗС України. На маневрах задіяли два зенітні ракетні полки С-300П та «Бук-М1», а також окремі дивізіони С-125.

Джерело: Ракурс


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